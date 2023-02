EN VIDÉO | Loyers – Biesme: Le 13e but de Boutgmi, la tête millimétrée de Lambert, le solo de Tadjenant et la reconversion de Dandoy

P1 Namur Loyers - Biesme

Ce sont finalement les locaux qui l’ont emporté, signant un impressionnant 30 sur 30 à domicile. Les Loyersois de Jean-François Beguin restent invaincus en championnat et, le partage d’Arquet aidant, repassent en tête de la P1.

+ À LIRE | Toujours invaincu, Loyers reprend la tête

Dimanche après-midi, c’est Aissam Boutgmi qui a débloqué le marquoir après 20 minutes de jeu. Étrangement seul au point de penalty, l’ancien Molignard avait tout le temps de reprendre un ballon mal dégagé par la défense visiteuse et d’armer une frappe suite au corner botté par Adrien Collard.

L’avantage loyersois ne tenait qu’une petite dizaine de minutes et, à la 27e, Maxime Lambert remettait les deux teams à égalité d’une tête parfaitement placée sous l’équerre et qui ne laissait aucune chance à Thibault Salmon. À la base de l’action, on notera les deux extérieurs pied droit de Francesco Servidio, une première fois pour lancer Amaury Lotte dans la profondeur, une seconde pour servir le jeune buteur biesmois.

C’était 1-1 à la pause. Et il fallait attendre la 66e pour voir Loyers reprendre les commandes, d’un solo dont Jéssim Tadjenant a le secret. Parti du rond central, le n°10 loyersois remontait à lui seul tout le terrain, effaçant deux hommes avant de crucifier Jacquet d’un tir croisé à ras de sol.

Loyers inscrivait un troisième et dernier but à l’approche du coup de sifflet final. Si Adrien de Fraipont, esseulé, était à la conclusion d’une frappe rappelant celle de Tadjenant, Benjamin Dandoy réalisait un assist de grande classe. Le défenseur récupérait en effet le cuir à l’entrée de son propre rectangle, avant de combiner avec Boutgmi et de remonter à son tour la partie de terrain adverse pour servir son équipier.