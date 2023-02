Des succès de taille pour Natoye et Faulx en P2A

L’autre fait important, c’est le succès (46-43) de Faulx face à Braibant. "Ce qui a fait la différence, c’est la mentalité affichée par mon équipe durant quarante minutes", confie le coach falsitombien Alain Alexis.

Pour sa part, Maillen poursuit sa belle chevauchée suite à un succès à Andenne (53-67). Ce qui n’est pas pour déplaire à son coach, Olivier Collignon, qui souligne la très bonne prestation de son capitaine Florent Sprimont. "Avant ce match, j’étais un peu craintif car je devais me passer des services de plusieurs joueurs, explique le mentor assessois . Après une bonne entame de match, on est resté constamment devant au marquoir. Certes, on a connu un petit coup de mou mais qui n’a pas eu de conséquences . Ce qui est dommage pour une éventuelle deuxième place finale, c’est le fait que Rochefort ait récupéré trois points sur tapis vert alors que, sur le parquet, il avait été défait à Profondeville."