Beez D (P3C), premier champion de l'année en basket (photos)

Un travail collectif

Si les ambitions des Mosans étaient clairement affichées, un premier défi pour le coach a été de faire coexister deux générations. "La cohésion a rapidement pris entre les joueurs plus âgés et les jeunes U21. Je peux en effet compter sur un groupe très soudé, où le travail et l’implication sont les maîtres-mots. Il n’y a pas eu de relâchement dans l’intensité et l’envie de travailler. Avec un noyau de 16 joueurs, j’avais un groupe vraiment bien balancé." Le coach est aussi parvenu à réaliser ce travail grâce à l’apport d’Eva Hambursin, l’assistante-coach, et Dominique Marchal, responsable du scouting. "Notre atout n°1 a vraiment été notre collectif, que ce soit au niveau des joueurs, qu’au niveau du staff. Nous avons par ailleurs été bien suivis par le club !"

La montée en préparation

En étant promu si tôt dans la saison, le noyau de la P2 n’est pas encore défini. "Nous devons encore voir avec les joueurs, mais également avec le club, qui sera repris à l’échelon supérieur la saison prochaine. La volonté de Beez était d’avoir une continuité entre R2, P1, P2 et P3… C’est désormais chose faite", se réjouit Simon Libertiaux.

L'œil du coach

Lucas Sutvaj : Un jeune meneur qui a apporté son expérience de la P1 dans notre groupe.

Alexy Salmon, alias «fils de Marc» : Il a apporté sa vista et son agressivité défensive.

Yann Ninane : Très bon joueur et metteur d’ambiance.

Cédric Lorant : Un joueur qui, sur un coup de tête, peut affoler un match.

Noa Libertiaux : Un jeune qui doit prendre de l’expérience et de la maturité mais qui a un super potentiel.

Hugo Lamury : Un jeune qu’on aurait pu intégrer plus vite dans le groupe et qui a un grand potentiel.

Maxence Delval, alias «capi» : Il a apporté aux jeunes son expérience et cadré le groupe quand je n’étais pas là.

Denis Lehnen : Joueur d’expérience important pour le groupe.

Nicolas Valtin : Un jeune joueur talentueux, que j’ai encadré à partir des U14.

Albin Pernet, alias «le frouze» : Un joueur qui a explosé cette année.

Mathias Hastir : Il a apporté à cette équipe une agressivité et une envie phénoménale de mourir au combat.

Thomas Boland : Une armoire à glace qui doit encore se perfectionner mais qui peut être monstrueuse.

Plusieurs joueurs n’étaient pas repris sur la feuille du match du sacre, vu le noyau de 16 joueurs, mais le coach souhaite aussi saluer ceux qui font partie intégrante du titre : Martin Francq, Maxime Willems, Daniel Juarez et Antoine Lamy.

Eva Hambursin : Elle a su me seconder parfaitement lorsque je n’ai pas pu être présent

Dominique Marchal : Nous a suivi durant toutes les rencontres pour réaliser un scouting complet.

Simon Libertiaux : Il a très bien su créer un groupe soudé alors que, de base, c’était un groupe assez hétérogène. Il s’est toujours donné à fond et a très bien su faire la part des choses entre son rôle de coach et son rôle de pote en dehors du terrain.