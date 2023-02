Anciaux: "Toujours mon caractère fort"

En recrutant Rudy Anciaux pour la prochaine campagne en P1, la direction de Spy est certaine de miser sur une valeur sûre et de ne pas acheter un chat dans un sac. L’expérience accumulée par le citoyen d’Aiseau tant comme joueur que comme entraîneur sera un atout important pour voir les Ecureuils redorer prochainement leur blason. Par ailleurs, l’intéressé ne quittera pas sa seconde maison (Petit-Waret) qu’avec le sentiment du devoir accompli. "Notre objectif premier était de nous sauver et il ne manque plus que quelques points pour y parvenir mathématiquement, expose Rudy. Le second souhait était de voir la P4 participer au tour final et il vient de se réaliser, continue-t-il. Jean-Philippe Pierre se sent aussi prêt à reprendre la succession."