La mise en route des Brognois fut assez compliquée et permit aux visités de mener à la pause, grâce à un but signé Roulet. Après plusieurs occasions, dont un penalty loupé par Depree, les visiteurs inversaient la tendance. Un corner direct de Fortemps ramenait la parité. Un doublé de Picavet assurait les trois points.

Fraire 4 - Somzée B 3

Les visités inaugurent le marquoir à la 5e, via Baguet. Massart remet les "Rouges" sur les bons rails. À la 12e, Mbuku alimente une nouvelle fois l’avance visitée. Massart réplique dans la foulée. À la 44e, Pirard rend l’avance aux "Verts". La reprise est équilibrée et il faut attendre la 75e pour voir Canivet remettre les équipes à égalité. Dans les dernières secondes, Moucheron donne la victoire aux siens.

Olloy 0 - Thy-le-Château B 7

Les "Métallos" ont nettement remporté cette confrontation sous les directives de Kevin Gain, qui assure la succession de Thierry George jusqu’en fin de saison. Sa formation ne menait que 0-2 à la pause (Martinez et Cleykens). La reprise fut plus prolifique avec des buts de Lemaître (2), Martinez, Cleykens et Fanuel.

Florennes 2 - Ham B 2

Dès la 10e, les Sambriens prenaient les devants via Pietquin. Les hommes de Ludovic Diez tentaient de réagir et y parvenaient par Lejeune. Les visités touchaient la latte. À la reprise, les joueurs de Frank Van Crutsen manquaient de creuser l’écart à deux reprises. Finalement, Pietquin y parvenait. Les "Aviateurs" arrachaient le point à la 86e, grâce à leur buteur Collinet.

Falisolle-Ais. B 3 - Surice B 10

Le marquoir affichait 0-6 à la pause, via Barthels (2), Renard, Leurquin, Christophe et Sacré. L’addition allait encore s’alourdir après les citrons sur des buts de Guerri (2), Sacré et Cobo. Les Sambriens avaient atténué l’écart via Martinez (2) et Joeghmans.

Tarcienne B 2 - Lesve-Arbre 2

Le leader est attendu partout et a laissé quelques plumes à Tarcienne. Les visiteurs avaient bien démarré en ouvrant la marque via le jeune Jeanmart. Les "Mauves" ne se laissaient pas impressionner et passaient devant via Vanden Broeck et Dogot. À la 76e, Jeanmart mettait fin à un cafouillage pour égaliser.

Et. Tamines 15 - Philippeville 0

Il n’y a pas eu photo, pour ce duel entre "Étoilés": 7-0 à la pause, 15 au final, avec la belle opération du jour pour les Sambriens. Les buts sont venus d’Oostens (6), De Clunder (4), Sacré (3), Lobefaro et Di Cecco 1.