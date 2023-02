Cartes jaunes: Taha, Nowakowski, Mamona.

Buts: Mutanda (0-1, 2e), Pierard (1-1, 16e), Mamona (1-2, 42e), Simon (2-2, 47e et 3-2, 76e), Puerta Lopez (4-2, 93e).

CHEVETOGNE: Evrard, Sevrin, Santarossa, P.Minon, Desille, Pierard (64e Jugnot), Mathieu (53e Mailleux), Grégoire (45e Puerta Lopez), Dubois, Simon, Cappelle.

ANDENNE: Luyten, Taha, Dujardin (58e Rigo), Mamona, Mota, Mutanda, Vanhorick, Corra, Beaujean, Stavaux (58e Aghyal), Nowakowski (79e Bongiovanni).

Des deux côtés, pour se donner un bol d’air, il faut prendre les trois points. Les gars en sont conscients et bien décidés à mettre le paquet. Les Mosans vont de suite au charbon et, sur le premier corner, Mutanda reprend dans le paquet et fait 0-1. Chevetogne tarde à rentrer dans ce match, avec de mauvais placements.

Au quart d’heure, toutefois, Pierard récupère le long de sa ligne et égalise. Chevetogne retrouve quelque peu son football. Mais il joue trop bas. Et Mamona oblige Evrard à la parade. Les Noirs campent un peu devant leur gardien. Du coin du rectangle, Mamona place en pleine lucarne (1-2). Mais, dans les dernières secondes, Simon profite d’un service en profondeur pour égaliser.

Dès la reprise, les "Coccinelles" remettent le nez à la fenêtre. C’est toutefois Nowakowski qui loupe la toute grosse occasion ! Avant que les gars du coin n’en remettent une couche, et une solide. Simon va donner l’avance aux siens et Puerta Lopez va faire le break dans les toutes dernières minutes.

Après coup, le coach andennais, Benjamin Falise, ne cherchait pas l’excuse. "Nous avons été bousculés dans tous les duels. Et en retard sur les seconds ballons. Nous avons mené deux fois au marquoir, avant l’abandon total. Plusieurs de mes joueurs ont tout bonnement baissé les bras. Je suis très déçu."