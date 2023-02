Un succès mérité pour Mesnil

Petite surprise à Mesnil, où l’équipe visitée a pris la mesure d’Anhée B sur un score élevé. "Nous avons dominé la partie du début jusqu’à la fin, confiait Corentin Pousseur, l’entraîneur mesnilois. Nous avons livré un bon match et l’ouverture du score était méritée. Ce but nous a facilité la tâche et notre victoire est totalement méritée. Je suis content de mes joueurs, qui ont répondu présent face à ce solide adversaire." En face, Cédric Chapelle était évidemment déçu . "Nous avons livré un match sans, tout simplement. Nous n’avons pas existé, tandis qu’en face, nous avons vu une bonne équipe. Notre défaite est logique. Nous n’avons pas su répondre présent face à un adversaire qui a exercé un pressing constant sur nous. Nous n’avons pas su jouer notre football habituel. En résulte, une défaite regrettable."