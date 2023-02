Un sommet assez tendu entreMalonnoisetJambois

Le match aller avait réussi aux "Verts" et été marqué par le fair-play de ces derniers, qui avaient tiré volontairement un penalty à côté. L’état d’esprit était moins serein au Champ Ha, ce dimanche, après la défaite. "Je n’ai pas peur de dire que nous avons été volés", entame le T1 Romain Tellier, qui pointait principalement le penalty octroyé par l’arbitre bénévole. "Un penalty imaginaire, qui change tout", considère-t-il. Ses hommes ont dominé le premier acte, avant de moins bien rentrer en 2e période. "Nous aurions pu revenir, si nous n’avions pas disputé généreusement 25 secondes d’arrêt de jeu", peste-t-il. Du côté jambois, d’où provenait le directeur de jeu, on ne voulait pas polémiquer. "Nous étions en difficulté en première période, reconnaît le coach Michaël De Troyer. Ce fut plus équilibré par la suite, avec un doublé qui a fait mal aux Malonnois. C’est une victoire importante." B.J.