Cartes jaunes: Mauléon, Tadjenant.

Buts: Boutgmi (1-0, 20e), Lambert (1-1, 27e), Tadjenant (2-1, 66e), De Fraipont (3-1, 87e).

LOYERS: Salmon, Dandoy, Colard, Lampecco, Mauléon, Crevits, De Geest, Richir (84e Scaffidi), Collard (71e De Fraipont), Tadjenant (79e Mandil), Boutgmi.

BIESME: Jacquet, Lisot (81e Lambot), Blanchard, Mollet, Dubois, Verelst, Servidio (81e Graulus), Nitelet, Dechamps (64e François), Lambert, Lotte.

Si les Biesmois gardaient un mince espoir de disputer le titre, il s’est envolé ce dimanche sur le synthétique de Loyers. Cela ne fait plus de doute, Arquet ou Loyers sera champion dans quelques semaines. Dans la qualité de jeu, Biesme n’a pourtant rien à envier aux deux premiers du championnat. Mais pour gagner, il faut concrétiser. Au terme d’une première mi-temps à leur avantage, les hommes d’Olivier Defresne pouvaient nourrir des regrets. "Ça doit être 1-3 à la pause, regrettait l’excellent Brooklyn Dubois. On faisait le jeu mais la finition n’était pas au rendez-vous." Démonstration à la 10e quand Lotte, servi dans la profondeur par Lambert se retrouvait en position idéale pour conclure face à Salmon mais tirait trop mollement. Lotte qui aurait dû bénéficier d’un penalty quelques minutes avant.

Bien en place, Loyers attendait son adversaire et surtout le bon moment pour lui faire mal. Avec l’inévitable Boutgmi, le plan fonctionnait à merveille. Sur un deuxième ballon que la défense visiteuse relançait mal, le buteur maison avait le temps de contrôler et d’ajuster Jacquet sans que personne ne vienne le gêner: 1-0. Biesme ne baissait pas les bras et après une occasion de Dechamps puis un arrêt de Salmon devant Lotte, Servidio servait parfaitement Lambert qui concluait de la tête. Servidio envoyait ensuite le cuir au-dessus. De Geest tentait sa chance au but, sans réussite, mais aux points, la première mi-temps revenait aux Biesmois.

Toujours avec la volonté de laisser le cuir à l’adversaire, Loyers remontait sur la pelouse déterminé. Alors que Biesme se cassait les dents sur une solide organisation et que Salmon n’était inquiété que sur deux tirs lointains, Tadjenant laissait parler sa technique pour s’infiltrer dans la défense et redonner l’avance aux Loyersois d’une frappe croisée. Sereins et combatifs, ils ne concédaient plus rien et crucifiaient Biesme sur un contre rondement mené conclut par De Fraipont. Et comme Nismes arrachait un point à Arquet, c’est en leader que Loyers, invaincu en championnat, fêtait cette nouvelle perf’ à domicile où il n’a pas encore perdu un point (30 sur 30).

4 absents à Beauraing

Tadjenant a reçu la 3e jaune qu’il cherchait en quittant la pelouse lors de son remplacement. En vacances, il n’était pas disponible pour le prochain déplacement à Beauraing. Mauléon sera aussi suspendu et le duo Lampecco-Scaffidi absent.

«Laisser la possession»

«On avait fait le choix de laisser la balle à l’adversaire, commentait le coach JF Beguin. On l’a bien fait en première mi-temps mais on laissait trop faire, ça manquait d’impact. On avait déjà eu ce problème-là mardi contre Meux. En 2e, on a resserré les boulons et on a retrouvé les valeurs de Loyers en gagnant les duels et en tuant Biesme en reconversion. C’était une semaine compliquée après le 1-1 au Condrusien et l’élimination en Coupe. Mais on la termine bien et on reprend la tête.»

«Loyers a bien géré»

«C’était un bon match de P1, insistait Olivier Defresne, le nouveau coach biesmois. On devait passer au-dessus en 1re mi-temps et je pensais vraiment qu’on allait continuer sur notre lancée. Mais Loyers a super bien géré avec des joueurs efficaces et nous n’avons plus su nous créer d’occasion. Le titre? Franchement, dès avant le match, ce n’était pas dans mes priorités. On va se battre pour le tour final.»