Cartes jaunes: Cornet, Lecerf, Michel, Lambert

Buts: Saïd (1-0, 8e), Cornet (2-0, 30e), Cornet (3-0, 73e), Thomas (4-0, 74e), Étienne (5-0, 90e)

ROCHEFORT: Lentz (87e, Bouche), Rémy, Ouedraogo (45e, Thomas, 81e, Cherdon), Saïd, Senga, Cornet, Monmart, Lambert (75e, Bertrand), Étienne, Laloux, Lazitch

MORMONT: Nseka, Lambert (80e Keysers), Lecerf (60e Charneux), Dardenne (80e Amhauch), Michel, Lomma, Amrous, Lo Monte, Keysers, Marchal, Crevecœur

Il n’a pas fallu longtemps à Rochefort pour ouvrir le score au Parc des Roches face à Mormont. Pourtant, avec un bloc offensif, Mormont a posé bien des problèmes aux Unionistes. D’entrée de jeu, la défense rochefortoise se faisait surprendre par une perte de balle suivie d’une frappe flottante, qui passait de peu à côté du cadre de Lentz. Rochefort était prévenu. Gilles Lentz est probablement celui qui a touché le plus en ballon en première période. "Ils nous poussaient un maximum dans nos derniers retranchements. Ils ont essayé de mettre quelque chose en place et au début du match, cela a fonctionné". Mais dès la huitième minute de jeu, Saïd, esseulé, trompait sans problème le portier mormontois. Cornet l’imitait quelques minutes plus tard sur un corner dévié par Monmart.

En deuxième mi-temps, l’attaquant de Rochefort en profitait pour inscrire son 20e but de la saison, bien servi par Saïd.

Le reste de la rencontre était plus calme et les occasions plus rares. Cela n’empêchait pas Thomas, qui foulait à nouveau une pelouse depuis sa très longue blessure, d’alourdir le score en s’y reprenant à deux reprises, après un ballon relâché par Nseka. Étienne terminait le boulot en fin de rencontre pour solder une prestation solide de l’Union Rochefortoise, qui conforte sa place de leader.

Valentin Thomas de retour : un but et un nouveau bobo

Après plus d’un an et demi à l’écart des terrains, Thomas faisait son grand retour. Une prestation amère puisqu’il inscrit un but pour son retour, mais se blesse dans la foulée. «J’ai préféré sortir directement. Le retour étant parfait pourtant, avec un but. Mais les sensations étaient bonnes. Ça fait plaisir d’être de retour. Je pense que je vais encore avoir besoin de repos durant deux semaines.» Loin d’avoir été ridicule, Mormont a posé beaucoup de problèmes à Rochefort avec son jeu très offensif, comme l’explique Philippe Medery (T1). «On n’a pas été ridicule. Il y a eu de l’efficacité d’un côté, qu’il n’y a pas eu de l’autre. Il fallait aller les chercher le plus haut possible. Mormont a manqué de sérénité et précision. Mais nous n’avons pas fait un mauvais match.»