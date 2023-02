Les hommes de Jean-François Stilmant, absent ce dimanche, ont remporté les trois points face à des Orangés peu en verve. La parte était équilibrée jusqu'au but de Paris à la 33e. Les protégés de Grégory Licour se faisaient surprendre dès la reprise quand un tir taviétois était dévié dans son but par Canonne. Paris scellait le sort des visités à la 76e.

Boninne B 3 - Naninne B 3

Les Mauves ont été accrochés à l'extérieur et ont perdu tout regard sur la 2e tranche. Les Boninnois menaient même 3-0 avant la mi-temps. Heynen sur penalty, Roosen et Techy, d'un centre-tir, avaient mis les distances. Pas assez probablement pour contrer le réveil naninnois au second acte. Pochet à la 54e, Lefèvre dix minutes plus tard et Draye à la 74e allaient réussir à arracher un point. À la 85e, Roosen était exclu côté boninnois.

Eghezée B 3 - Ohey B 0

Ce duel était marqué du sceau de l'offensive avec de belles opportunités en première période, pourtant atteinte sur un score vierge. À la 53e, Baye débloquait la situation des Sang et Marine avant de récidiver dix minutes plus tard. À la 82e, A. Demaerschalk pliait la rencontre.

Andoy 1 - Leuze 1

Malgré une vision offensive de part et d’autre, le marquoir reste muet jusqu'au café. Dès la 53e, Emrullahu met les visités en belle position. Ceux-ci ne peuvent ensuite éviter le retour des gars des keutures qui égalisent à la 66e via Deleuze pour un nul, équitable, au final.

Mazy 0 - Schaltin B 4

Les jeunes Mauves n'en finissent plus de gagner et remontent au classement. Dès la minute initiale, Lopopolo plaçait les visiteurs en position idéale. À la 26e, Toussaint doublait la mise. Aux 73e et 84e, Remy et Toussaint aggravaient la note. Les visiteurs terminaient à 10 après l'expulsion de Gérard en fin de match.

Petit-Warêt B 3 - Yvoir 0

Les Biwacks n'ont pas manqué l'opportunité que leur présentaient les résultats favorables du week-end. Après un début de rencontre assez partagé, les Andennais trouvaient finalement la faille via Duchêne à la 22e. Une position idéale pour gérer leur avantage en seconde période. Il faut malgré tout attendre le dernier quart pour voir les hommes de Nicolas Marino rassurer leur coach. À la 76e, Henrotte et à la 83e, Senaji consolident un succès synonyme de gain de la 2e tranche. Un tout bon dimanche pour les Biwacks et leur jeune coach Nicolas Marino. Ceux-ci restent d'ailleurs à un point du haut de classement.