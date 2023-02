"Deux points sur douze, mais nous avons affronté Houyet, Biesme B (qui a l’équipe pour aller au tour final), Vencimont (qui joue le titre) et Pesche B, rappelle le T1 fagnard Fabian Zimmer.

L’un des gros points positifs est que nous ne prenons quasi plus aucun carton pour rouspétances ou pour des futilités qui n’ont rien à voir avec le football. Ce sport doit rester un moment de plaisir, de fête et de respect. Nous espérons prendre les points nécessaires au plus vite et continuer à aguerrir les jeunes au passage chez les adultes."