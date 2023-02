Natoye s’est motivé pour son coach

En match avancé, le duel au sommet a vu le leader natoyen se tirer sans dommage du piège que voulaient leur tendre les Hesbignons. Les coachs des Coalisés, Anthony Ronvaux et Nicolas Laurent, parlaient d’une même voix pour constater les dégâts. "Sur le 1er but, nous laissons Cheick Condé se promener dans notre défense, alors que l’on sait quel redoutable buteur il est", regrettait le premier nommé. Par la suite, l’inefficacité offensive, conjuguée à l’excellente prestation du gardien visiteur Angel Agag, ont empêché les "Rouges" de revenir, malgré une domination importante en deuxième période. "Le manque d’assiduité aux entraînements se paie", regrettait Nicolas Laurent. Ludovic Pousseur, qui remplaçait le coach David Brasselet (touché par un deuil familial), était aux anges. "Nous voulions lui montrer notre soutien et ne pas perdre ce match important. Nous nous sommes serré les coudes dans les difficultés et cela a payé. C’est une belle victoire, solidaire", considère l’intéressé, à juste titre.