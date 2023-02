LOYERS: Dhaens 3, Gailly 12 (2x3), Mathieu 9, Gérard 6, Ernoux 12, Ballagnach 2, Dubit 1.

NAMUR: Remacle 5 (1x3), Colin 7 (1x3), Giaux 16 (2x3), Dive 3 (1x3), Henquet 0, Colson 8, Godart 10, Agabalova 7, Chirishungu 11.

On vit un début de derby à sens unique où les Namuroises surpassent les filles de Nicolas Rassart. En l’espace de 5 minutes, avec un 4-20 bien tassé dont 9 unités de la seule Justine Giaux. Les Loyersoises réagissent comme il faut avec leur arme favorite, la défense. Petit à petit, elles grappillent leur retard pour revenir à 6 points à quelques minutes du repos. Mais Namur plante un cinglant 0-8 sur un buzzer de la même Giaux (23-37).

En seconde période, l’écart ne varie pas entre les deux équipes namuroises qui jouent les yeux dans les yeux. Tournant à 7 face à 9 joueuses adverses, Loyers commence à pécher par manque de réussite sur la ligne des lancers-francs (seulement 5 sur 25 ce dimanche).

Les filles d’Aurélien Garraux passent la barre des 10 puis des 20 points d’avance en fin de rencontre pour s’imposer une nouvelle fois dans ce derby et confirmer sa très bonne forme du moment (45-67). "La victoire de Namur est méritée, il n’y a rien à dire, avoue l’entraineur loyersois, Nicolas Rassart. Nous ne rentrons pas dans la partie dans les cinq premières minutes où nous prenons un 4-20 car après, on respecte les consignes et on revient plusieurs fois à la hauteur des Namuroises. Nous avons joué comme il le fallait durant 35 minutes face à un adversaire dont certaines filles avaient encore le rythme de R1, elles revenaient tout juste d’Alleur. Mes filles se sont battues avec leurs armes."