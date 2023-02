Live foot P1: Arquet ira-t-il chercher la tranche ?

Dans le bas du tableau, la course au maintien est toujours aussi âprement disputée et la 20e journée s’avère encore capitale, avec des duels directs entre Chevetogne (avant-dernier) et Andenne (12e) ainsi qu’entre Flavion-Morialmé et Évelette-Jallet, respectivement 14e et 13e mais avec le même nombre de points (14). Haversin offre, lui, l’hospitalité à Spy.

Suivez ci-dessous l’évolution des scores en direct: