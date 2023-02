Ligny conserve toutes les cartes en main

"Deux points perdus… Nous avons une fois de plus encaissé dans les arrêts de jeu. Cela commence à trotter dans les têtes, pestait le mentor bossiérois, Michaël Noël.

Nous sommes à la fois si proches et si loin du titre, qu’il est difficile de faire le bilan. Nous sommes là, avec de rudes concurrents (Ligny, Rhisnes et Wépion). Le mois de février est crucial. Nous pourrons en dire plus par après. Car les ambitions restent les mêmes: monter et, de préférence, sans passer par la case tour final."