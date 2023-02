Cartes jaunes: Kleinkenberg, Kouadio, Henrot, Robert, Bukran, Broyer, Ar. Defays, Fallon, Lecomte, Ax. Defays.

Carte rouge: Godfroid (54e, 2 j.).

Buts: Godfroid (0-1, 50e), Ax. Defays (0-2, 84e).

BEAURAING: Delobbe, Robert, Bachelard, Ansiaux, Suray (69e Castenetto), Auspert, Diskeuve, Broyer, Fallon, N. Dasty, M. Dasty (64e Cordioli).

CONDRUSIEN: Fonteijne, Legros, Hébette, Warzée, Kouadio, Kleinkeberg, Bukran, Henrot (85e Lecomte), Ar. Defays (68e Ax. Defays), Godfroid, Chenon (29e Kosova).

Il fallait attendre la 20e pour voir Beauraing hériter de la première occasion, avec une tête de M. Dasty qui passait au-dessus. Bukran voyait sa tentative être facilement captée par Delobbe. C’était déjà tout pour la première période, si ce n’est que le Condrusien réclama un penalty lorsque Defays fut accroché dans la surface par Fallon.

En seconde période, le Condrusien s’installa dans le camp adverse. Bukran débordait côté droit et adressait un centre parfait pour la tête de Godfroid, qui ouvrait la marque. Le buteur était exclu quatre minutes plus tard, pour un tacle un peu trop appuyé. Alors qu’on pensait que le vent allait tourner et que les visiteurs allaient souffrir, c’est le contraire qui se produisait. Monté au jeu, Axel Defays faisait le break. Et si Fallon touchait le cadre à cinq minutes du terme, le Condrusien résistait bien et s’adjugeait une belle victoire.

"Elle est méritée, car nous avons fait preuve d’un bon collectif et de solidarité. Je suis fier de mon groupe", disait Damien Timboli.

En face, Christian Léonard s’avouait vaincu. "Je pense qu’aujourd’hui, il nous manquait de la niaque et de la volonté. Nous aurions pu jouer encore une heure que nous n’aurions pas marqué. Nous avons péché offensivement. Il faudra se remettre au travail."