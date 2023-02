Carte jaune: Mathy.

Buts: Soleil (1-2, 77e), Baudracco (2-2, 90e).

LOYERS: Mathy, Van Hamme, Culem, Baudracco, Reniers (76e Lefèvre), Hannecart, Fasanotti, Bouteille, Soleil, Woltèche, Lambert,

L’affiche du jour a attiré beaucoup de monde au sein du club de Loyers. Premier avec sept points d’avance, Alken est le grand candidat au titre. Intense, la première mi-temps voyait Woltèche toucher la transversale, Soleil, le piquet. Menées (0-1, 43e) sur une phase confuse, les Loyersoises reprenaient le couteau entre les dents et appliquaient un pressing plus strict. A 0-2 (64e), elles prenaient tous les risques en évoluant avec une défense à trois. Soleil relançait le suspense d’un tir lointain (1-2). Poussées par un public conquis, les visitées arrachaient le partage via Baudracco (2-2), d'une superbe reprise de volée dans la lucarne.

Bioul 0 – Beauraing 2

"Le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre", se désolait le T2 local Luka Paparo. Les Beaurinoises prenaient l’avance sur un coup franc de Morgane Martin (0-1, 31e). En seconde période, les visitées prenaient encore plus de risques. Les visiteuses profitaient des espaces pour fixer les chiffres, en contre, via Coralie Marchal (0-2). "Une victoire difficile contre une belle équipe de Bioul que je félicite pour sa combativité, précisait le T1 visiteur Sébastien Tiffaneau. Nous avons été solidaires et combatives. La rencontre fut équilibrée. Un bon match de P1 sur un terrain difficile. Je suis fier de mon équipe."

Ciney 1 – Jemeppe 1

"Deux points perdus. Nous avons dominé territorialement la rencontre. Et nous nous sommes créé les meilleures occasions", analysait le T1 local Ludovic Collart. Les Cinaciennes prenaient l’avance sur un coup franc désaxé de Capucine Pesesse, de retour de suspension (1-0, 55e). Emma Quertinmont égalisait sur une frappe tendue aux vingt-cinq mètres (1-1, 76e).

"Pas évident de jouer sur un terrain envahi par le brouillard. Le match fut partagé", lançait le T1 sambrien Johann Solheid.

Dinant 5 – Moustier 0 (fft)

Il s’agit du premier forfait des Zébrettes. Le match n’a pu être décalé.

Grand-Leez 1 – Arquet 0

De retour après un mois d’absence, Clémence Roland a inscrit l’unique but de la rencontre (1-0, 30e). "Si nous avons bien géré la fin de la première période, nous avons vécu une seconde période plus compliquée. Ma gardienne Manon Montfort est à créditer d’un grand match", expliquait le coach local Jan Zirpolo.

Houyet 0 – Andenne 3

"Un énorme match de notre part", soulignait le T1 local Cédric Bayet qui a vu sa gardienne, blessée à l’épaule, quitter la pelouse aux alentours de la demi-heure. Dans la foulée, Julie Broze faisait 0-1 sur penalty. Christelle Lhoste doublait la mise à l’approche du repos (0-2). Amandine Marée fixait les chiffres en seconde période (0-3).

Emines 2 – Eghezée 3

"Un match partagé, avec plus d’occasions pour une équipe visiteuse déforcée", précisait le coach local Robin Derissen, privé lui aussi de très nombreux éléments. Jugnot (0-1, 0-2) et Demanet (0-3) plaçaient les leurs sur du velours. À l’approche du repos, Boxus relançait le suspense sur penalty (1-3). En seconde période, Vandenberghe inscrivait son premier but en équipe première (2-3). "La rencontre fut très serrée. À dix, les visitées nous ont donné du fil à retordre", reconnaissait la coach visiteuse Amandine Vanesse.

Onoz 0 – Ligny 5 (fft)

Il s’agit du premier forfait d’Onoz.

Andenne B 4 – Malonne 1

À la demande de leur coach, les visitées exerçaient un pressing haut. Hody en profitait pour inscrire les deux premiers buts (1-0, 14e ; 2-0, 30e). En seconde période, le corner en deux temps de Graas était dévié dans ses buts par une Malonnoise (3-0, 61e). En fin de match, lancée par Degey, Hennaut adressait un centre parfait à Hody (4-1). Un succès savouré par le nouveau T2 andennais, Mattéo Malfliet. "Les Andennaises ont été plus réalistes. De notre côté, la finition fait défaut. De plus, nous avons donné deux buts donnés et inscrivons un autogoal", précisait le T1 visiteur Michaël Gillard. Lewis a sauvé l’honneur malonnois (3-1).

Jambes 9 – Sauvenière 1

"Malgré la sévérité du score, nous n’étions pas dans notre match", précisait le T1 local Fabrice Bethume. Zainab (1-0 de la tête), Salihi (2-0, 4-1), Pirard (3-0), Obelereo (3 fois) et Aboumerrouane (2) se sont partagé les buts locaux. S. Faiz a sauvé l’honneur visiteur (3-1)

Philippeville – Rienne reporté

L’éclairage du terrain 2 non-homologué, la rencontre a été postposée au dimanche 19 février à 13h00.

Olloy – Ciney B remis

Le match a été reporté au 26 février, la P4 masculine jouait au même moment.

Auvelais 2 – Pesche 1

Émilie Deklerck trouvait la faille à l’approche du repos (1-0, 40e). La joie locale était de courte durée puisque la capitaine Marie Rolus égalisait dans la foulée (1-1, 42e). En seconde période, Émilie Deklerck faisait 2-1 sur penalty.

Biesme 4 – Florennes 0

"Le score aurait été plus lourd sans la gardienne adverse", précisait le T1 local Alexandre Lozza. Le repos était atteint sur le score de 3-0. Vicky Chiliade (3) et Manon Lozza se sont partagé les buts.