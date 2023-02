Arbitre: Moyen.

Cartes jaunes: Cinier, Toussaint, Akandja.

Carte rouge: Daxhelet (45e).

Buts: Delcorps (1-0, 25e), Capouet (1-1, 45e), Lucca (1-2, 46e ; 1-3, 51e).

MEUX B: Vanval, Van Vyve, Delvaux, Dea. Bajraktari (46e Farikou), Deli Bajraktari, Delcorps, Jaspard (75e Rouffignon), Cinier (58e B. Dhyne), Mazy, Roldan-Simon, Toussaint.

DINANT: Delaitte, Capouet, Loriers (50e Taminiaux), Lucca, Herman, S. Leyssens, Fontaine, Nazé, Akandja, Daxhelet, Willot.

Le début de la rencontre est partagé. À la 25e, De. Bajraktari centre au deuxième poteau et Delcorps, du plat du pied, ouvre le score. La rencontre reste plaisante et s’accélère dans les derniers instants de ce premier acte. En effet, à la 45e, le centre de S. Leyssens permet à Capouet de rétablir l’équité, de la tête (1-1). Les esprits s’échauffent ensuite: un duel entre Deart Bajraktari et Daxhelet provoque un début de bagarre générale. Le Meutis se blesse sérieusement, alors que le Copère est exclu par l’arbitre (1-1 à la pause).

Après les citrons, et bien que réduits à dix, les Mosans réussissent l’impensable. En effet, à la 46e, le revenant Lucca les remet sur orbite, avant de réaliser le break cinq minutes plus tard.

"La blessure de Deart était encore dans les têtes de mes garçons, analysait Claudio Batatinha. Certains faits de match ont influencé le résultat et n’ont rien à voir avec le foot. Je suis déçu, car nous ne parvenons pas à enchaîner deux résultats positifs."

La suite des débats est clairement à l’avantage des Meutis, mais ni Toussaint, ni Delcorps, ni le remuant Farikou ne prennent Delaitte en défaut.

"À dix durant les 45 dernières minutes, j’ai demandé à mes gars d’être bien organisés et que chacun se sacrifie pour l’autre, concédait l’entraîneur dinantais, Maxime Laloux. Et face à une belle équipe de Meux, nous avons réussi à émerger. Bon rétablissement à leur joueur blessé."