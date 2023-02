Le leader rejoint par l’Etoile Taminoise

Quelques "surprises" ont émaillé la journée. Le nul de Lesve à Tarcienne et celui de Florennes contre Ham B ont permis aux "Étoilés" de réaliser une toute bonne opération. À Tarcienne, on a même un petit goût de trop peu. La pièce aurait pu tomber du côté mauve, selon le capitaine Alessio Di Padova. "Nous pouvons avoir quelques regrets, car nous avons eu la possibilité d’être les premiers à faire tomber le leader. Restons positifs: nous sommes dans une bonne période et nos automatismes commencent à porter leurs fruits." C’était un peu plus la soupe à la grimace côté des Florennois, contraints au partage face à une formation de Ham B séduisante ce dimanche. "Le point des Sambriens est mérité, considère Ludovic Diez, le coach des"Aviateurs". Nous étions dans un mauvais jour et n’avons rien de plus à revendiquer. Nous avons trop laissé jouer l’adversaire et aurions pu être punis davantage."