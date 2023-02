Le jusqu'auboutisme gesvois

Le duel entre deux équipes qui luttent pour le maintien a souri aux Gesvois, qui restaient sur deux revers, face à Schaltin et Petigny. "Alors que nous étions menés 2-0, je suis resté positif, confie David Fiévet. J’ai continué à les pousser et les gars ont eu le mérite de ne pas baisser les bras et d’y croire. Au second acte, ils ont su se serrer les coudes et ont méritoirement été chercher la victoire, alors que nous avons disputé les 30 dernières minutes à dix, suite à l’exclusion de Denis. C’est, bien évidemment, un précieux succès avant d’affronter Gedinne."