Le marquoir restait vierge à la pause. Un moment de flottement à la reprise permet au Wawa Guillaume de signer un vrai hat-trick. Les Bruyérois accusent le coup avant de tenter de revenir. Le seul but de Lauwers à la 85e était une maigre consolation.

Moustier B 6 - Mazy B 0

Les Zèbres ne menaient que d'un but de Nantel inscrit au repos. Une reprise en fanfare avec des roses signées Lairin (2) et Pierard ont consolidé leur avance. Un doublé de Nantel scellait l'addition définitive.

Temploux 7 - Profondeville B 1

Les Aviateurs n'ont jamais laissé planer le doute sur leur supériorité en réalisant une grosse première période terminée sur un score de forfait avec un but de Van Mol mais surtout 4 de Rase. Lui-même ajoutait une plume à son chapeau à la 61e. Noel sauvait l'honneur mosan à la 74e. Cambier sur penalty à la 81e arrêtait la série du leader.

Onoz 0 - Jemeppe 1 (Arr.)

Dethier avait mis les Chimistes en pôle position dès la 6e minute. Après la pause, le Standario mettait tout en œuvre pour revenir et le jeu devenait haché. Sur une action offensive, Revillod touche le gardien visiteur Goffin. S'ensuit une altercation générale à la suite de quoi l'arbitre officiel décide de mettre fin aux débats à 10 minutes de la fin.

Malonne B 3-Jambes B 4

Les gars du Champ Ha trouvent l'ouverture dès la 9e par Léonard. Les visiteurs reviennent dans le parcours à la 19e avec l'égalisation de Hajba. Mantia concrétise la domination juste après. Avant la pause, les Bleus obtiennent un penalty très contesté. Bourlon n'en a cure et le transforme. Moins bien dans la partie, les Malonnois subissent un doublé de Vanderstappen. En fin de match, Ridole profite d'une mésentente défensive pour réduire l'écart. Trop tard pour les Verts.

Un sommet assez tendu entre Malonnois et Jambois

Le match aller avait réussi aux Verts et marqué par le fair-play de ceux-ci qui avaient tiré volontairement un penalty à côté. L'état d'esprit était moins serein au Champ Ha ce dimanche après la défaite. «Je n'ai pas peur de dire que nous avons été volés» entame le T1 Romain Tellier qui pointait principalement le penalty octroyé par l'arbitre bénévole. «Un penalty imaginaire qui change tout» considère-t-il. Ses hommes ont dominé le premier acte avant de moins bien rentrer en 2e période. «Nous aurions pu revenir si nous n'avions pas disputé «généreusement» 25 secondes d'arrêt de jeu» peste-t-il. Du côté jambois d'où provenait le directeur de jeu, on ne voulait pas polémiquer. «Nous étions en difficulté en première période» reconnaît le coach Michaël De Troyer. «Ce fut plus équilibré par la suite avec un doublé qui a fait mal aux Malonnois. C'est une victoire importante» souligne l'intéressé.

Wépion B 8-Sporting Salzinnes 2

Les visiteurs vont livrer une bonne demi-heure et sans les trois face-à-face remportés par le gardien Michel dans les dix premières minutes, ils auraient dû mener. Bernard et Gilson se montrent plus réalistes avant la mi-temps pour les visités. Les gars du Bienvenu, via un doublé de Bernard vont prendre le large. Kouogang réduit la marque. avant de faire 5-2. Les buteurs locaux ensuite sont Haubruge (2), Lenertz et Berrea.

Ham 3-Wartet 4

Ce duel fut assez partagé avec un score de parité 2-2 à la pause Van Ydegem et Depraut pour les Hannetons et Warnant et Pierard pour les Dolomiens. P. et L. Thiry vont faire la différence avant que Van Ydegem ne clôture les chiffres.