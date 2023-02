Les visités démarrent correctement leur match et sont récompensés de leurs efforts par un but de Gerlache. Les Cinaciens ont du mal à développer leur jeu sur un terrain compliqué. Dans le deuxième acte, les visiteurs changent de mentalité et réussissent à égaliser à la 64e par Jottard. Il s'offre un doublé 8 minutes plus tard. Achène ne perd pas espoir et parvient à égaliser dans le temps additionnel par Jouant sur phase arrêtée.

Furnemont : «Un peu trop naïfs»

À la fin du match nul face à Achêne, Andrès Furnemont, l’entraîneur cinacien était mitigé. «Achêne a joué avec ses armes, bravo à eux pour leur victoire, on a été un peu trop naïfs durant le match et en première période, on n’a pas gagné assez de duels. L’ambiance dans le vestiaire n’était pas au top après le match parce qu’on aurait pu revenir à 3 points d’Ohey suite à leur défaite face à Loyers. On manque de réalisme offensif et défensif durant certains matchs, ce qui peut nous jouer des tours comme ce dimanche. À l’avenir, on ne peut plus perdre de points si on veut continuer à jouer le titre.»

Ohey 1 - Loyers 2

Les Loyersois rentrent bien dans leur rencontre et ouvrent le score à la 12e par Flamant. Ohey pousse pour revenir au score mais manque de réalisme. Salihu double la mise sur une erreur défensive. Au retour des vestiaires, les Oheytois reviennent avec de meilleures intentions. Depas réduit l'écart sur penalty à la 56e. Ohey pousse pour égaliser mais bute sur un très bon gardien. Le score n'évoluera plus.

Sclayn 2 - Boninne 0

Le début du match est équilibré, les occasions s'enchaînent mais aucune des deux équipes ne trouve la faille. Lombet fait 0-1 après 20 minutes de jeu. En seconde période, Sclayn maîtrise sa rencontre. Wilmet met les siens à l'abri dans le dernier quart d'heure sur penalty.

Union Dinantaise 1 - Denée 3

Denée ouvre le score à la 22e minute par Guglielmi. Les visités égalisent 10 minutes plus tard par Leyssens. Les visiteurs reprennent l'avantage peu avant la mi-temps. Après la pause, Denée profite de son expérience pour contrôler la rencontre. Graulus alourdit le score à la 66e.

Condruzien 4 - Sinsin 2

Les Condruziens débutent bien le match, Vestens fait 1-0 après 12 minutes. Godefroid égalise à la demi-heure. Pleugers fait 2-1 sur penalty 5 minutes plus tard mais Menten remet les 2 équipes à égalité avant la mi-temps. En seconde période, Condrusien maîtrise le match et Pleugers double son compteur personnel à la 60e. Vestens s'offre aussi un doublé à 10 minutes du coup de sifflet final.

Miécret 1 - Bois-De-Villers 1

Miécret a plusieurs occasions franches dès le début de la rencontre, cependant, ce sont les visités qui vont ouvrir la marque via Lacroix. Dès le début de la seconde période, Vierdeels égalise. Les 2 équipes essayeront de prendre les 3 points dans un match ouvert mais le score ne bougera pas.

Assesse 1 - Faulx 2

Les Assessois retombent dans leurs travers en encaissant 2 goals dès les 10 premières minutes par Wick. Les visités réagissent par Noirhomme qui réduit le score à la 20e. En seconde période, Assesse pousse mais ne parvient pas à se créer des tentatives franches. À dix minutes du terme, les visités manquent l’occasion pour égaliser.