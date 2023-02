Cartes jaunes: Teklak, Pina, Laurent, Lizen, Fastrez, Brabant, Lissens, Kitoko.

Buts: Bouterbiat (1-0, 20e), Fernémont (1-1, 27e), Gilain (2-1, 57e), Navona (2-2, 69e), Pina (2-3, 82e), Lorenzon (3-3, 90e).

ONHAYE: De Vriendt, Teklak (88e Steeno), Granville, Defresne, Lizen (77e Kembi), Fastrez, Gilain, Lambert (63e Poncelet), Bouterbiat, Guerri (82e Delplank), Lorenzon.

MONCEAU: Lazitch, Lissens, Béfahy, Samouti, Laurent, Cuypers, Lambert (61e Kitoko), Navona, Pina, Brabant (76

Bodson), Fernémont (89 Belvedere).

Les Walhérois ont à nouveau été incapables de gérer leur(s) avantage(s). Et ce n’est pas le brouillard nappant le plateau de l’Agauche ce samedi, ni les absences (Gilain, Defresne et Fastrez étaient tout de même au poste, alors que Poncelet était de retour sur le banc) qui peuvent l’expliquer. "On a donné le bâton pour se faire battre, en ne faisant pas les efforts ensemble durant nos temps faibles. Je suis déçu", fustigeait Lionel Brouwaeys, qui avait convoqué ses joueurs pour en reparler, ce dimanche…

Sans être transcendants, ses ouailles avaient mené les premières offensives et créé le danger par Bouterbiat. Lancé par Lorenzon, le flanc droit visité était ensuite parti à la limite du hors-jeu pour aller fixer Lazitch et ouvrir le score. Mais, moins de dix minutes plus tard, Monceau avait déjà égalisé, sur une phase conclue facilement par Fernémont. À la reprise, Lorenzon et Gilain manquaient de justesse dans leur dernier geste, alors que De Vriendt devait se coucher sur un coup franc de Cuypers. Béfahy, lui, ne pouvait cadrer son heading, à quelques mètres de la cage. Gilain, à l’affût dans le rectangle carolo, trouvait la faille pour remettre les siens devant. Mais, une fois de plus, ce n’était que pour peu de temps. Alors que "Lambi" était sorti (le coach craignait une commotion de son médian), Kitoko remontait trop facilement le ballon pour le céder à Navona, dont la superbe frappe était sans pardon. Monceau sentait le très bon coup à sa portée et, après un sauvetage de Lizen, Pina se jouait de deux défenseurs pour pénétrer dans la surface et aller placer le cuir dans les filets. Onhaye parvenait toutefois à se rebiffer pour éviter la défaite, au départ d’un coup franc de Delplank mis à profit par Lorenzon. Dans les arrêts de jeu, Bouterbiat avait même la balle de 4-3 au bout du pied, mais c’est celui de Lazitch qui faisait la différence. "On me dit que j’avais le temps de le dribbler, mais j’ai voulu la placer", confiait l’attaquant onhaytois, avant de regretter ce nouveau gaspillage collectif. "C’est la deuxième fois qu’on ne fait pas la bonne opération, alors qu’on avait toutes les cartes en main." Encore faut-il ne pas les lâcher.