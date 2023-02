Privé de cinq titulaires, Gedinne a fait appel à des jeunes, qui ont répondu à l’attente. Le premier acte se clôtura sur un score vierge.

Il fallut attendre la 70e pour voir Waldrant, d’une frappe dans le plafond, ouvrir le score. Sept minutes plus tard, le gardien visiteur repoussait une frappe de Catoul dans les pieds de Helvis Safari, qui doublait les chiffres. Assesse terminait à dix, suite à l’exclusion d’Oosterlinck.

Anhée 3 – Havelange 1

Hosselet met les Mosans sur orbite et, vers la demi-heure, Virgil Dubois double la mise. Peu après la reprise, De Maglie creuse l’écart. À la 75e, Coene sauve l’honneur des "Mauves".

Surice 2 – Gesves 3

Dès la première minute, Dumont ouvre le score. Les "Fromagers" insistent et à la 30e, Lecoyer double les chiffres. Gesves réduit l’écart avant le repos, via Quevrin. Les visiteurs mettent toutes voiles dehors à la reprise et Nguea Edimo Ava rétablit la parité, avant que Bodson n’offre la victoire à ses couleurs à la 80e.

Rochefort 5-Pondrôme 3

Dès la 9e, Geurde trouve la faille dans la défense beaurinoise. Peu après, Wauthy double la mise. Juste avant le repos, Hassani relance le suspense. Dès la reprise, le visiteur Moiny est exclu pour 2 jaunes. Leleu rétablit les distances, mais Baudoin, sur penalty, ramène à 3-2. Leleu signe le 4-2, mais Baudoin y va d’un doublé. Dans les arrêts de jeu, Colin fixe les chiffres. À noter l’exclusion du Rochefortois Mathieu à la 85e.

Pour Pierre Devuyst, "la Fédération devrait revoir le règlement avec les équipes B, qui doivent permettre à des jeunes de poursuivre leur progression et non à accueillir des joueurs de l’équipe fanion."

Onhaye B 2 – Bioul 2

Le premier acte se clôture sur un score vierge. À la reprise, Onhaye prend les commandes via Arthur Bodart. Les Sang et Or répliquent et Lincé rétablit la parité, avant que Dache ne renverse la vapeur. Les Walhérois profitent d’un cafouillage dans la défense biouloise pour égaliser à la 89e, par Berthe.

Schaltin 2 – Pesche 2

Schaltin prend l’ascendant et Simon ouvre le score. À la reprise, Pesche renverse la vapeur par Léonard et Baudaux. À la 81e, Grégoire, sur penalty, arrache le partage.

Petigny 5 – Flavion B 0

Les "Leus" confirment leur regain de vitalité et intègrent le top 4. Les Couvinois mènent 2-0 au repos, via Wanschoor et Tenaerts.

Après un auto-goal à la reprise, Tenaerts et Giglio consolident le succès visité.