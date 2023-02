Le verdict ne faisait pas un pli, mais la manière n’a pas trop plu à Dominique Colin. "On a manqué de concentration. Sur les dix premiers points, on a par exemple commis sept fautes non provoquées. J’en ai perdu mon calme en début de deuxième set", précise le coach namurois, qui avait laissé Noélie Denis (cheville) au repos, alors qu’Anaëlle Raucci était indisponible. "On va maintenant se frotter à des résistances plus sérieuses. À commencer par Beverlo, qui a pris un set à Limal et perdu 26-28 le 4e", prévient l’entraîneur, qui a déjà fait resigner huit de ses joueuses (Sophie Pirlot, Morgane Colin, Louise Staquet, Valérie El Houssine, Lucie Rousselin, Pauline Rondiat, Noélie Denis et Zoé Lo Guasto).

Alken 3 – Gembloux 1

(25-22, 25-14, 19-25, 25-17)

Les Gembloutoises avaient affaire à une opposition plus relevée, ce week-end. "On savait qu’il faudrait sortir une bonne prestation et on ne l’a pas fait . On a eu du mal au début, on n’arrivait pas à scorer. Puis, on s’est réveillé pour mener 15-19, avant de craquer en réception, entre autres. Au troisième, on a bien joué et pris confiance, mais on est ensuite retombé dans nos travers. On n’était pas au complet non plus, ce qui réduisait les solutions", explique Audry Frankart, qui restera à la tête des "Coutelières" la saison prochaine. "En essayant de recréer une équipe plus homogène."