Flawinne veut encore améliorer son classement

Face à Auvelais, Flawinne a prouvé qu’il était capable de mieux faire. "On a vécu un match plaisant, signale le coach des Namurois, Gaël Masson. Il faut admettre qu’Auvelais aurait pu prétendre signer un autre résultat, après le 2-1. Mais à 3-1, on était bien parti et on aurait pu alourdir le score. Nous allons mettre tout en œuvre pour améliorer notre classement et surtout nous mettre à l’abri de toute mauvaise surprise."