Les visités prennent le début de match à leur compte et au repos, le score est déjà de 3-0 grâce à des roses de Collignon, Anciaux et Moreau. Dès la reprise, Moreau inscrit son second but de l’après-midi. Feschaux réduit la marque à l’heure de jeu par Puche. Ce but ne fait pas douter l’équipe visitée, qui inscrit encore deux buts par Gheys, sur penalty, et Warin. Puche inscrit son second but à la 75e. Gheys inscrit un second penalty pour fixer les chiffres.

Sommenoise 1 – Lustin B 7

D’entrée de jeu, Cwiklinski trouve la faille pour les visiteurs. Il récidive à la 30e. Juste avant le repos, Alluin fait le break. En début de second période, Auguste atténue l’écart. Duchateau relance Lustin, qui inscrit trois nouveaux buts par Warnant, Laranjeira et Mosseray.

Anseremme 16 – Pessoux 0

Anseremme n’a fait qu’une bouchée de Pessoux. Au repos, le score était déjà de 5-0, avec des buts signés Jaumot (2), Thonne (2) et Brosteaux. En seconde période, le deuxième classé à empiler onze buts supplémentaires via Brosteaux, Jaumot, Meyfroidt (4), Collignon (3), Malherbe et Van de Wouwer.

Mesnil 6 – Anhée B 2

Mesnil prend le début de partie à son compte et Boukheras trouve la faille après 25 minutes de jeu. En fin de première période, le ballon glisse des mains du portier visité. Santos Silva en profite. Mesnil fait le break en début de seconde période, via trois buts signés Baude, Jacqmain et Boukheras. À la 70e, Remy inscrit un nouveau but pour les visités. Anhée hérite d’un penalty, que convertit Santos Silva. Dans les arrêts de jeu, Parmentier ajoute une nouvelle rose.

Dion 2 – Han-sur-Lesse 6

D’entrée de jeu, Chollot lance les visités. Charlier double la mise. Bouaziz relance Dion à la 21e. Chollot et Bays inscrivent encore deux buts pour les visiteurs avant le repos. En début de seconde période, Brecht inscrit le second but de Dion. Han ne se laisse pas surprendre et Bruyere et Chollot ajoutent deux nouveaux buts.

Dinant B 2 – Méan 1

Les visiteurs dominent le début de partie et en profitent pour prendre l’avance par l’entremise de Bourtambourg. Dinant équilibre les échanges et Drugmand permet à son équipe de recoller juste avant le repos. En début de seconde période, Hurbain permet au leader de passer devant. Méan pousse, mais Dinant résiste et, grâce à cette victoire, s’adjuge la deuxième tranche.

Pondrôme B 5 – Gedinne B 1

Les visiteurs prennent le début de match à leur compte et De Bolle en profite pour signer un doublé. Avant le repos, Dawagne inscrit le troisième but des siens. En début de deuxième mi-temps, Matz réduit la marque. Pondrôme pousse et inscrit deux buts en fin de match, par Bah.