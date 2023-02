Deux sommets très disputés

L’autre affiche a vu Malonne prendre la mesure de Ciney (69-59). "Même si Ciney est revenu dans le coup en seconde période, confie Antonin Gilet , on a pu réagir sans difficulté. Vu qu’on a été toujours devant au marquoir, j’estime que ce succès est mérité même si on a raté beaucoup trop de choses en première période. Après la pause, si Ciney s’est montré nettement plus agressif dans le bon sens du terme, on a pu garder la tête froide. On aurait dû tuer le match beaucoup plus vite".

"Cette défaite est due à une première période très négative où nous avons manqué de réalisme regrette Pierre-Yves Delveaux. Nous n’avons pas pu répondre aux Pilette, Recko. Si Malonne mérite son succès nous restons positifs sur eux. La semaine prochaine face à Mazy, j’espère pouvoir compter sur tout mon groupe".