Chartier et Bouvy montraient la voie aux leurs. Les Poires égalisaient grâce à Magniez et Haumont. Même scénario après le repos. Sur penalty, Ciftci rendait l’avance aux visiteurs. Magniez arrachait le partage dans les dernières minutes.

Nismes B 2 – Rienne 2

En lutte pour le maintien, les Riennois ont arraché un point dans les dernières minutes. Les Crayats pensaient avoir fait le plus difficile via Matot et Piret. C’était sans compter le jusqu’au-boutisme visiteur, incarné par Chayot (81e) et Jusnot (87e).

Vencimont 6 – Hastière 1

Dion (2), Tonneau (2), Nollevaux et Romnée se sont partagé les buts vencimontois. À la réception d’un coup franc de Mignon repoussé par le piquet, Poucet a sauvé l’honneur visiteur (1-1).

Philippeville 1 – Dinant 1

En lutte pour le titre, les Mosans ont arraché un point dans les arrêts de jeu. Au but de Piret (63e) répondait l’égalisation de Polomé (94e).

Les Copères comptent désormais trois points de retard (et un match de plus) sur le leader, Thy-le-Château.

Biesme B 9 – Beauraing B 1

En lutte pour une participation au tour final, les Biesmois n’ont fait qu’une bouchée des pensionnaires de la cité mariale, empêtrés en bas de classement.

Digiugno (4), Wauthy (3), Van Den Abeele et Dehon se sont partagé les buts biesmois. Frédéric a sauvé l’honneur beaurinois (83e).

Somzée 8 – Ardennaise 0

Malgré l’absence de Belle (blessé) et de Lena (voyage à Amsterdam), les Somzéens, qui alignaient trois jeunes de 16 ans, ont dominé la lanterne rouge.

Le repos était atteint sur le score de 4-0. Hammoud (3), Quertain (3), Janssens et Demarteau se sont partagé les buts.

Houyet 1 – Frontières 1

Benoît Ruir n’est plus le coach de Houyet. "Entre mon poste de T1 avec les U15 de Wellin, celui à Houyet plus mes cours au brevet B, le foot mangeait tout mon temps. Nous avons perdu contre Hastière le week-end dernier et, deux jours après, nous étions sept à l’entraînement. Je ne peux plus rien faire pour eux. Ils ne réalisent pas qu’avec 20 points, le maintien n’est pas acquis mathématiquement."

Coachés par Kevin Sbaa, les Houyetois n’ont pu faire mieux qu’un partage contre les Frontaliers. Evrard a ouvert la marque sur penalty (17e). Francotte a égalisé passé la demi-heure.

Thy-le-Château 1 – Bièvre 0

Succès sur un score Arsenal (but d’Angeli à la 53e) pour un leader qui compte désormais cinq points d’avance sur ses plus proches poursuivants, avant de disputer son match de retour à l’Ardennaise mercredi soir.