Cartes rouges: J. Mathieu (2c.j.,, 72e), Sulejman (2c.j., 72e), Vandereycken (2c.j., 94e). Buts: Vandereycken (1-0, 37e), Nava Fernandes (1-1, 53e). ARQUET: Gillet, Vandereycken, Jonckers, Avci, Fischer, Pairon, Demoulin (72e Gengler), Nzinga (46e Martin), J. Mathieu, Verdel (67e Mpia), A. Mathieu. NISMES: Rousseau, Minet, Depotter, Fraiture, Nava, Horé, Libert, Delporte (77e Yedoh), Boudin, Caliskan (56e Fraiture), Ghazi.

"Il est certain qu’on n’a pas vu un bon match de notre part, confie le T2 vedrinois Grégory Lamy. Quinze bonnes premières minutes puis plus grand-chose. Avec un point, on ne doit pas être content mais plutôt dire qu’on s’en sort bien. On n’a pas fait le nécessaire pour que la balle tourne en notre faveur." Avec ce partage, Arquet s’adjuge la deuxième tranche.

Au terme d’une période initiale sans grands moments de feu, c’est Vandereycken qui permettait aux Vedrinois de mener 1-0 au repos.

La seconde période était nettement à l’avantage des Nismois qui auraient pu prétendre à la victoire même si les Namurois, peu à leur affaire, auraient malgré tout pu creuser l’écart. Mais voilà, les visiteurs ne lâchaient rien et Nava Fernandes égalisait. Pour ne rien arranger, M. Bonanno n’hésitait pas à user de ses cartons pour sanctionner des Namurois qui ne méritaient pas tant de réprimandes.

"Venir chercher un point chez le leader, c’est une bonne chose, se réjouit le mentor nismois Bareck Bendaha. Après avoir pris la seconde période à notre compte, j’estime qu’on aurait pu tuer le match plus tôt. Ce qui m’a plu ce dimanche, c’est la mentalité affichée par mon groupe. Je veux sortir la tête haute".