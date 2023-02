Cartes jaunes: Devigne, K. Sacré, Guidon, Collard, Grégoire.

Buts: Francotte (1-0, 40e), Trigaux (2-0, 74e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Evrard, Longin, Grégoire, Wauquaire, Trigaux (75e Quevrin), Ligot, Boigelot (83e Gilissen), Francotte (87e Barry), Boreux (90e Van Bets), Devigne.

FERNELMONT-HEMPTINNE: Vandenkerckhove, Carpiaux (83e G. Pirson), S. Pirson (90e Quertinmont), Preud’homme (83e Vasseur), Lorent, Jacques, Guidon, Camara, Wauquaire, Collard, K. Sacré (69e Lunzanga).

Vainqueurs à Flavion mercredi (un succès contesté administrativement par les visités), les visités, auréolés du retour de Barbarin, Boigelot, Francotte et Gilles, ont pris la mesure de Coalisés privés d’Absil, Gerckens, Leblanc, Marrazza (cheville), J. Poncin et de S. Sacré, blessés, et de Kulkens et Lakhouil, absents. G. Pirson est en revanche de retour.

Le duel était précédé d’une minute de silence observée à la mémoire du plus ancien supporter visité, décédé récemment.

Agressifs dans le bon sens du terme, les visiteurs appliquaient un pressing haut qui empêchait les Gembloutois de développer leur jeu. "Organisés ! Calmes !", lançait le coach Dany Verkamer. Ses ouailles avaient le tort de vouloir se projeter trop vite vers l’avant. "Ne faites pas comme eux", répondait le T1 visiteur, Benjamin Joine.

Isolé par une tête adverse, Francotte égayait une bien pauvre première période (1-0).

En début de seconde période, la frappe de Boigelot s’écrasait sur le cadre. Trigaux avait plus de réussite (2-0). Un très beau cadeau d’anniversaire pour le directeur sportif visité, David Herion.

Le gardien Legrand, Ayika, Boreux, Evrard, Francotte, Kindermans, Quevrin et Van Bets évolueront toujours à Grand-Leez la saison prochaine.