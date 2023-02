Grand-Leez vs. Fernelmont: La dernière danse des frères Wauquaire?

Pour autant qu’on le sache, les Verts n’ont pas abandonné tout espoir et, surtout, toute envie de s’extirper de l’élite provinciale. Un duel contre Aische est-il envisageable l’année prochaine ? "Avant d’accepter la proposition aischoise, j’ai prévenu mes coéquipiers actuels que ma saison se terminerait en mai avec eux, poursuit Alexandre. Mais mes objectifs restent identiques: monter avec Grand-Leez et gagner la Coupe… J’aspire à terminer en beauté ! Et le club, avec ses infrastructures, ses jeunes et son staff, mérite de jouer en nationale. Si ça se produit, je ne retournerai pas ma veste pour autant." Il y aurait "juste" un autre duel particulier à vivre pour Alexandre Wauquaire. "Aische – Grand-Leez en D3, ce serait évidemment très chouette, et sans doute aussi un derby très chaud ! "

Mais avant de rêver à la nationale et à des retrouvailles avec le voisin aischois, les troupes de Dany Verkamer ont un autre derby à négocier, face à Fernelmont-Hemptinne. "C’est l’occasion d’une belle revanche, prévient l’habitant de Temploux. Fernelmont nous avait battus 3-2 à l’aller et nous nous étions pris une leçon de combativité et de réalisme. On dit parfois qu’on a perdu des points à gauche ou à droite mais certainement pas dans ce match-là. Notre défaite était totalement méritée. "

Dans cette rencontre, Alexandre avait signé le 1-1 mais Julien avait par après amené le penalty du 3-1. "Pendant le match, mon frère et moi nous sommes retrouvés en opposition assez proche. Je m’en suis d’ailleurs un peu voulu de l’avoir trop suivi alors qu’il avait pas mal dézoné. Dany m’avait pourtant prévenu. “Ne te trompe pas de match, c’est Fernelmont contre Grand-Leez, pas toi contre lui”, m’avait-il dit."

Si Alex est un médian à vocation offensive, Julien occupe le milieu plus défensivement à Fernelmont. "C’est paradoxal parce que, chez les jeunes, Julien a toujours été un attaquant, explique son frère. Et plus il a monté les échelons, plus il est redescendu dans le jeu. On a joué un an ensemble à Gembloux et, quand je suis parti pour Grand-Leez, Benjamin Joine avait besoin d’un box-to-box pour me remplacer et a testé Julien dans le milieu. C’est toujours sa place aujourd’hui à Fernelmont et elle lui va comme un gant. Il est hyper complet et cette année, encore plus que la précédente, il fait une super saison. Dimanche, ça promet d’être un gros match !" Qu’Alexandre espère remporter, cette fois. "Je vois bien un 3-1, avec un but de Julien pour Fernelmont. Et un de Quevrin, un de Francotte (sur penalty) et un de Trigaux pour nous." On verra dimanche si le prono est bon. Et on verra en fin de saison si Julien peut de nouveau devenir le remplaçant de son frère à Grand-Leez…