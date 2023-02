Surice - Gesves (P2B): Défaite interdite!

Les Fromagers, qui restaient sur quatre revers, ont ramené les trois points de Tarcienne. "Une victoire importante pour le moral avant d’aborder un triptyque capital pour le maintien, précise le coach Frédéric Pierson. Après Gesves, nous affronterons Pesche et Havelange… Des duels à ne pas perdre." À Tarcienne, les Suriçois ont retrouvé une efficacité offensive. "Lors de nos quatre revers, on n’avait planté qu’un but. La présence du jeune Malinowski (17 ans), qui a monopolisé la défense tarciennoise, a permis à nos flancs d’avoir plus de liberté. Sur notre terrain, on se doit de confirmer notre regain de vitalité. On n’a plus droit à l’erreur. Sur les dix derniers matches, nous jouerons sept fois à la maison. On doit faire le carton plein." Le coach suriçois devra composer sans Collinet et Hainaut, blessés. "Je récupère par contre Florent Magotteaux et Théo Servais."