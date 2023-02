Mormont s’apprête à affronter un leader qui carbure à plein régime (28/30) et qui file vers le sacre à toute vitesse. Cinq buts encaissés sur les dix dernières sorties, un Mathieu Cornet qui marque comme il respire, Rochefort assume actuellement son statut de favori. Les Unionistes veulent poursuivre leur incroyable série d’invincibilités sous l’ère Rentmeister, avec neuf victoires et un partage. Au match aller, les Rochefortois avaient réussi à arracher la victoire bien que malmenés. Hicham Said, auteur d’un but, mais également d’une exclusion sur les terres mormontoises, s’en souvient très bien. "Au match aller, ils nous avaient posé beaucoup de problèmes. On était revenus dans les dix dernières minutes. C’est une équipe très compliquée à jouer. Il faudra éviter de rentrer dans leur jeu, avec des duels."

"Besoin de tout le monde"

Rochefort pourra compter sur son public une deuxième semaine consécutive après sa courte victoire contre Herstal (1-0) le week-end dernier. "Quand tu joues au Parc, avec les supporters derrières, c’est sûr qu’on a un avantage. On aborde ce match comme tous les autres. Ça reste un derby. Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne", affirme Said.

Mais également sur un noyau renforcé par les retours de blessures depuis plusieurs semaines. "On a le groupe au complet et je pense que c’est un avantage, reconnaît l’ancien Disonais. On aura besoin de tout le monde pour atteindre nos objectifs. On ne fait pas ça à onze ou à douze. On fait ça avec tout un groupe. Avec les blessures, les retours, les suspensions. C’est comme ça qu’un groupe avance et atteint de grands objectifs."

Arbitre: Malhaise

ROCHEFORT: Simon Marrazza est toujours en revalidation. Thibault Monmart revient d’une blessure à la cheville après avoir fait l’impasse contre Herstal. Akwasi est suspendu. Pour le reste, Jeffrey Rentmeister peut compter sur un noyau très large.

MORMONT: Renard, Boumediene, Godelaine, Hansoulle et A. Keysers sont absents. Noyau: Malela, Marthoz, Lecerf,, Lo Monte, Lambert, Michel, Lomma, D. Keysers, Crèvecœur, Amrous, Charneux, Marchal, Amhauch, Godelaine, Thiry.