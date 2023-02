P3C : Les jeunes Couvinois continuent de se faire les dents… pour croquer les Poires ?

Battu par des Vencimontois en lutte pour le titre, Couvin se veut optimiste.

"Chaque semaine, j’aligne des joueurs de 16, 17, 18 ans", rappelle le T1 visiteur Fabian Zimmer. On pense par exemple au jeune Maxime Tricot, monté dimanche après-midi face à Vencimont à la mi-temps après avoir disputé en matinée un match avec les U17. "Ces jeunes font leurs dents. Les jeunes regorgent de qualités, mais il leur manque plusieurs anciens qui pourraient les aiguiller. Pour moi, ce derby est destiné à continuer le travail effectué avec le groupe, et rien de plus."

Malade le week-end passé, Bouvy réintègre le noyau, tout comme Ciftci. Crispeels, Jonval et Magotteaux sont blessés.