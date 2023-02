P2A : Envol vers le titre ou regroupement général ?

Côté visiteur, le moral semble au beau fixe. "Nous sommes plus proches qu’il y a trois semaines, quand le match a été remis, se réjouit le mentor visiteur Michaël Noël. Seuls 3 points nous séparent, et non plus 4. Ce petit point nous permet d’aborder le match avec plus de calme et de sérénité. Nous nous attendons à une chaude réception. Contrairement à Bossière, Ligny a tout un club derrière lui. Mes joueurs aiment ça. Il reste 11 finales. Celle-ci sera la plus grosse." Laidi est absent. Lultz, Martinez, Sabbe et Tallier sont incertains.

Nélis resigne à Rhisnes

Autre équipe en lutte pour le titre dans la série, Rhisnes a prolongé la mission de Thomas Nelis en tant que coach de l’équipe première.