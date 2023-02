En crise, Tamines joue sa survie à Couvin

En effet, les Taminois joueront une rencontre capitale pour le maintien sur le terrain de Couvin. Autant dire que les remontrances de Paul Locicero ne sont pas tombées au moment opportun. À la suite des nombreux départs, l’opération "sauvetage" devient de plus en plus compliquée. Ce samedi, Tibor Balog devra faire avec des joueurs en manque d’automatismes. La plupart d’entre eux sont en effet des transferts récents. Seuls Leemans, Aromatario, Bulfon, Becquevort, Boudar, Gahouchi, Martinelli et Boukamir sont là depuis le début de la saison et ont décidé de rester. "Ce sont les derniers mois de ma carrière donc j’ai envie de terminer ma dernière saison", affirme le dernier cité.

"Détendre l’atmosphère"

La Jeunesse est dans une situation délicate en dehors mais également sur le terrain. Elle ne possède qu’une petite unité d’avance sur Couvin qui reste sur un 9 sur 12. De quoi compliquer davantage la tâche des Taminois. Même s’il a évolué sous le maillot couvinois, Boukamir est "focus" sur l’objectif des siens.

"Le contexte fait que le plus important est de se concentrer sur les trois points. Il y a des anciens à qui je dirai bonjour avant et après le match mais pendant 90 minutes, chacun fera ce qu’il a à faire. J’espère que l’on parviendra à s’imposer pour ramener de la confiance. Une victoire permettrait de détendre un peu l’atmosphère". Dans le cas contraire, Tamines s’enfoncera encore plus dans la crise… et dans le fond du classement.