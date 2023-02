Couvin a les cartes en main, Balog se pose des questions

Une sensation se dégage du groupe dirigé par Fabrice Lebrun, c’est la sérénité. "Depuis qu’il a repris l’équipe, tout le monde sait ce qu’il doit faire, nous sommes plus relâchés par rapport au début de saison et cela se ressent sur le terrain et dans les résultats."

Tibor Balog: "La porte est toujours ouverte"

Dans l’actuelle situation du club, Tibor Balog souhaite travailler avec les joueurs présents. "Mais il doit y avoir encore des négociations avec certains joueurs, notamment Julien Charlier. J’espère que des joueurs reviendront car il y a certains postes qui sont difficiles à remplacer. Ceux qui ont arrêté savent que la porte est toujours ouverte", affirme l’entraîneur taminois.

Alors que Tamines est en crise, Balog se remet également en question. "Je suis venu ici pour faire des résultats et ce n’est actuellement pas le cas. Je me pose des questions sur mon travail et la façon d’aborder les matchs. Le groupe actuel est différent par rapport au moment où je suis arrivé. Est-ce que le groupe actuel est plus efficace ? On verra samedi parce que la vérité est sur le terrain", conclut le coach.

Concernant le noyau qui s’en ira à Couvin, Stephanus n’est pas en ordre d’un point de vue administratif tandis que Dahmane "n’a pas assez d’entraînements dans les jambes que pour être repris", précise son coach. Théa est incertain alors que Charlier, lui, est de toute façon suspendu.