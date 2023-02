Privés de Ghesquière, les Mosans saluaient le retour de suspension de Bertrand tandis que Chevetogne déplorait les absences de Gauchet, remplacé par Evrard, d’Ergot, de L. Minon et de Servais. "Il y a eu des occasions de part et d’autre, précisait le T1 local Éric Suray. Au fur et à mesure du match, la tension s’est faite plus palpable. Lors de la séance des penalties, Chevetogne a raté ses trois premiers essais (deux ont été repoussés par mon gardien). Alors que nous menions 2-0, nous avons raté les nôtres. De Ketelaere a inscrit le but décisif."

Les Mosans affronteront le Condrusien en quart de finale. Dimanche, les Coccinelles accueilleront Andenne. Un match capital pour le maintien.