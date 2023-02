Classement des buteurs de P2: Le forfait général de Molignée rebat les cartes

Longtemps deuxième, Jérémy Wauthy ne perd "que" 4 goals, ceux qu’il a marqués contre Molignée cette saison. Le Rochefortois se retrouve de ce fait "propulsé" en tête du classement avec 20 buts alors que Magis est redescendu à 19. La troisième place reste occupée par Patrick Collin (Rochefort B), dont le total a été amputé de 2 goals (15). Le Peschelot Damien Baudaux rétrograde lui aussi, de 16 à 12 buts, perdant l’avantage de son quadruplé contre Molignée. Il se fait dès lors dépasser par Maxime Pisvin (Gedinne, 14 buts) et Daniel Patrick Nama (Anhée, 13 buts), le premier n’ayant pas scoré face à Molignée cette saison, le second perdant 2 buts. Parmi les autres goleadors désavantagés par le forfait molignard, on retrouve aussi Baba Koné (Havelange, 10 buts), qui perd lui aussi tout le profit de son quadruplé contre les Jaune et Bleu, et se retrouve à égalité avec François-Xavier Bridoux (Schaltin). Voilà qui relance complètement la course au titre de meilleur buteur en P2B.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la 19e journée de championnat, et mis à jour une fois le forfait général de Molignée acté en série B:

P2A

20 buts

De Groote (Sauvenière)

18 buts

Herbiniat (FCO Namur)

17 buts

Gilsoul (Rhisnes)

12 buts

Laurent (Bossière-Gembloux)

11 buts

Gillard (Aische B), B. Adam et Leruth (Ligny), A. Reins (Rhisnes)

10 buts

Guede (Bossière), Marion (Wépion)

9 buts

Poskin (Éghezée)

8 buts

Gourmet (Aische B), Lultz (Bossière), Hannecart (Naninne), Duchêne (Petit-Waret), Harrad (Wépion)

7 buts

Lajili (Jambes), Deheneffe (Malonne), Baugniet (Naninne), Doupagne (Petit-Waret)

6 buts

Genard (Grand-Leez B), Camara (Jambes), Paris (Ligny), Notte (Lustin), Dehaye (Rhisnes), Huygen-Thomas (Wépion)

5 buts

Tallier (Bossière), Rossini (FCO Namur), Leocata (Lustin), Demeuse (Profondeville), Joine (Rhisnes), T. Rihoux (Rhisnes), S. Guenegand (Wépion)

4 buts

Bernard (Bossière), El Kouchaii (FCO Namur), Fall et Salihu (Jambes), Preumont (JS Tamines B), Charpentier, Hennau et Mascaux (Ligny), Craps et Gondry (Malonne), Guillaume (Sauvenière), Miler (Wépion)

3 buts

Ferrante (Aische B), Sabbe (Bossière), Kessler, Moureaux, Perez Avial, Van Achter et Willaert (Éghezée), J. Corvo (FCO Namur), Beguin, Depireux et Longin (Grand-Leez B), Belic, Caplier et Sebaihi (JS Tamines B), Bottaro (Malonne), Baume et Vermeren (Naninne), Delitte (Petit-Waret), Folens et Herbay (Profondeville), Bower et Henrion (Sauvenière), T. Guenegand (Wépion)

2 buts

Laidi et Quandt (Bossière), Gys et Thierens (Éghezée), Ibrahimi (FCO Namur), Barry et Delooz (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), Mirabella (JS Tamines B), Diz Villanueva, Pilar Cerqueira et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Jacquet, Mary, Pinchart et Rigaux (Naninne), A. & R. Blavier, Franssen et Pirard (Petit-Waret), Bodart, Militello et Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard, Ancion, Munaut et Tallier (Rhisnes), François et Misson (Sauvenière), Chelli (Wépion)

P2B

20 buts

Wauthy (Rochefort B, -4)

19 buts

Magis (Pondrôme, -12)

15 buts

Collin (Rochefort B, -2)

14 buts

Pisvin (Gedinne)

13 buts

Patrick Nama (Anhée, -2)

12 buts

Damien Baudaux (Pesche, -4)

11 buts

V. Dubois (Anhée)

10 buts

Koné (Havelange, -4), Bridoux (Schaltin)

9 buts

Hassani (Gedinne), Quevrin (Gesves, -2), Fadeux (Pondrôme)

8 buts

Huet (Assesse, -1), Ar. Bodart (Onhaye B)

7 buts

Martin (Anhée), Labar (Assesse), Descarpentries (Bioul, -1), Giglio (-1) et Poupaert (Petigny-Frasnes)

6 buts

A. Sohy (Gedinne), Zamperetti (Petigny-Frasnes, -2), F. Baudoin (Pondrôme), Deghorain (-2) et Nkoue (-1) (Tarcienne)

5 buts

Brouir (Assesse, -1), Helson (Bioul, -2), Steeno (Onhaye B), Maistriaux (Petigny-Frasnes), Hassani (Pondrôme, -2), Piérard (Rochefort B)

4 buts

A. Dubucq (Anhée, -2), Becheker (Flavion-Morialmé B), Catoul (Gedinne), Demarcin (Gesves), Antoine et Rochette (-1) Pondrôme), Mullens (Schaltin), Collinet (-3), Dumont et Servais (-4) (Surice)

3 buts

Beguin et De Maglie (Anhée), Hermant (Assesse), A. Delcourt (Bioul, -5), Gilsoul, Latini et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard, M. Sohy et Waldrant (Gedinne), Nguea Edimo (Gesves), Coene et Van Crombruggen (Havelange), Betsem (Onhaye B), Durieux et Gigot (-1) (Pesche), Ezzeroual et Wanschoor (-2) (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme, -4), Mahin (Rochefort B, -1), Berny, Guilleaume et Simon (Schaltin), Matteo (-1) & Yannick Sacré (Surice)

2 buts

Y. Dubucq et Hosselet (Anhée), Blasutto, Servais et Tripnaux (Assesse), M. Delcourt, Jadoul (-1) et Lincé (-1) (Bioul), Antonio Cristovao, Catteeuw, S. Hardy et Mouton (Flavion-Morialmé B), Robinet (Gedinne), Bastin, Julien et Suray (Gesves), Lizin et Tonglet (Havelange), Au. Bodart, Bouterbiat, Loriers, Plaquette et Tasiaux (Onhaye B), Genicot et Léonard (Pesche), Gjorgjijevski (-2) et Tenaerts (Petigny-Frasnes), Duriau (Pondrôme, -4), M. Brilot, Kamba et Thomas (Rochefort B), Colard et Otte (Schaltin), Hainaut, Magotteaux et Simon (Surice), Alessandro (-2), Kisita et Libert (Tarcienne)