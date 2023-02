Vedrinamur bouscule la Castel…

La Castellinoise s’aligna sans Fred Sonnet, venu en spectateur.

Dans le duel d’ouverture, Nicolas Degros offrit une solide réplique à Pieraert. Après avoir concédé sur le fil le set initial, Nico mit davantage son adversaire en difficulté et força l’égalité. Décevant dans le troisième, le numéro un vedrinois corrigea le tir et s’offrit plusieurs balles de set avant d’échouer sur deux attaques percutantes de Pieraert.

Mendes exécuta ensuite Stanescu, ne lui laissant que des miettes dans les deux premiers sets. Le Vedrinois fit davantage de résistance dans le troisième sans pouvoir conclure.

Mendes malade

Tim Giltia donna du fil à retordre à Darcis et le poussa dans ses derniers retranchements, menant 9-6 et 10-9, dans le set initial. Tim insista et, de manière métitée, rafla le deuxième. Le Vedrinois maintint la pression sans cependant pouvoir renverser la vapeur.

Après la pause, Mendes, malade, déclara forfait et offrit le point aux Vedrinois. Le couteau entre les dents, Tim prit Pieraert à la gorge, fila à 6-1 et 9-4, pour empocher le premier set. Mis en confiance, le Vedrinois continua à pousser son adversaire à la faute, signant au passage quelques coups d’anthologie, pour relancer le suspense. Stanescu sortit alors le match de sa vie pour signer le point du partage.