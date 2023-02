Alors que nous ne sommes qu’en février, le dénouement de la rencontre pourrait être crucial dans la lutte pour le maintien. "Ce match retour arrive malheureusement très tôt dans ce deuxième tour. Verviers n’est pas à sa place dans le bas de tableau, tout comme nous si nous n’avions pas autant de soucis physiques, expose Jacques Stas. La treizième place reflète les conditions terriblement difficiles traversées par l’équipe et il faudra du temps pour retrouver des conditions d’entraînement plus favorables d’abord, et pour que chacun assimile son rôle ensuite. Même si nous n’avons pas toutes nos armes pour le moment, nous allons nous battre et j’espère arriver à mettre quelque chose de visible en place d’ici 2-3 semaines. La sévérité du score face à Waremme ne m’inquiète pas, il n’est pas anormal de lâcher prise quand on doit finir le match à 5 contre les premiers. Ce qui est plus inquiétant, par contre, c’est d’avoir un tel average négatif contre des concurrents directs."

Loyers - Tilff (s. 20 h 45)

Après un mois de janvier compliqué, Loyers a retrouvé des repères offensifs le week-end passé. Un meilleur visage à confirmer de suite, face à des concurrents directs qui ont sorti deux beaux cartons offensifs (92 et 97 points) depuis leur prestation pâlotte à Ciney mais qui manqueront peut-être de fraîcheur, seulement 48 heures après la réception de Waterloo ce jeudi soir.

Ciney - Waremme (d. 17 h)

Les Cinaciens sont en forme et ont montré ces dernières semaines, avec les victoires contre Loyers et Tilff, qu’ils étaient capables de battre n’importe qui. "Waremme mérite son beau parcours (1 seule défaite pour l’instant), mais on a prouvé qu’on a l’équipe pour aller chercher les gros matchs, assure Antoine Malliar. L’aller était notre premier match de la saison et nous n’étions pas dans le rythme (67-60), nous devons faire mieux en restant constants durant 40 minutes, et en rééditant nos bonnes prestations défensives." Outre Wutukidi "out" pour la saison, Grégoire Jacques est incertain.