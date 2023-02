Tuscano sera toujours en continental

Âgé de 23 ans, le Namurois aborde avec ambition 2023. "Ce sera une saison à fond pour le vélo, poursuit Alessandro Tuscano. Je veux me concentrer sur mon sport et voir jusqu’où je peux aller. Le but, c’est bien évidemment de me faire remarquer, de percer pour tenter d’avoir un contrat pro la saison prochaine. J’espère donc être régulier tout au long de la saison et faire quelques petits résultats, sur des courses qui vont me convenir." Alors que les premières courses sur route sont déjà dans le viseur, Tuscano se sent déjà bien en condition. "J’ai changé d’entraîneur. Je travaille désormais avec Robin Ernst, qui privilégie plus la qualité que la quantité et j’ai l’impression que cela fonctionne bien. Je veux bien commencer la saison et m’améliorer au fil des compétitions."