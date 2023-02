Thémans rempile en D3 mais plus en R2

"Nous savons combien nous avons du mal à nous exporter cette saison mais malgré tout, je pense que nous avons de bonnes raisons d’espérer enfin pouvoir glaner cette première victoire hors de chez nous, explique le coach namurois Didier Thémans. Nous avons retrouvé notre jeu et le succès de la semaine dernière nous éloigne un peu de la zone dangereuse au classement. Il est temps maintenant d’enfin débloquer notre compteur à l’extérieur et si nous montrons la même envie, le même sérieux et que nous respectons les consignes comme nous le faisons de mieux en mieux, alors il y a une belle carte à jouer. Gagner est notre priorité et si nous pouvons le faire de plus de neuf points, ce serait parfait". Hucorne et Duchêne seront absents.

La saison prochaine, Didier Thémans sera toujours à la tête de l’équipe. Il vient de rempiler pour une cinquième campagne. "Il y avait une volonté commune de continuer, souligne Didier. La nouveauté, c’est que j’aurai un assistant pour coacher l’équipe de R2."