PROFONDEVILLE: absents:Ghesquière, Chevalier ; retours:Bertrand, De Ketelaere, Lesenfants.

CHEVETOGNE: blessés:Ergot, Gauchet, L. Minon, Servais.

"Pour nous, comme pour Chevetogne à mon avis, la coupe n’est pas l’objectif principal, précise le T1 mosan Éric Suray. C’est juste un match pour se faire plaisir. Le sort a voulu que ce soit un match contre mon ancien club, ce qui ajoute du piment à l’affaire. Pour nous, l’important est le championnat. Ce sera avant tout le plaisir de retrouver des amis avec qui j’ai vécu de très bons moments."

Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées en juillet lors d’un tournoi de préparation à Chevetogne. "Cette fois, ce ne sera plus un match amical. La priorité reste le championnat, mais on vise en réalité deux sauvetages: le nôtre en P1 et celui d’une saison catastrophe… en faisant un beau parcours en coupe, explique Régis Diluzolele, qui ne retrouvera pas que"Surax"à Profondeville. J’ai joué 4 ans avec Pierre-Jean Massart à Chevetogne." Les Coccinelles joueront avec Aurélien Evrard dans les cages, suite à la blessure de Gauchet, qui s’avère un peu plus sérieuse que ce qu’on ne pensait initialement chez les Cinaciens. "Aurélien a livré un tout bon match dimanche à Dinant et il nous a gardé dans la partie. C’est chouette, après autant de temps sans avoir été titulaire."