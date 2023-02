Namur: la tranche sans jouer ?

Pour rappel, elle se joue sur 12 matches et le dernier de cette période n’est prévu que le 9 avril. Mais avec 5 points d’avance sur Warnant et Meux, qui s’affrontent ce samedi et 6 sur Stockay (qui reçoit Tubize), les Merles valideront leur ticket pour le tour final si aucune de ces trois équipes ne gagne ce week-end.