Moment d’histoire pour Vedrin

Quatrième en P2A, la Squadra Vedrin B se rend à Molenbeek pour y défier, en huitième de finale de la coupe de Belgique, ETM Molenbeek, huitième en Nationale 1. "Un nouveau moment historique pour le club , se réjouit le président, Jérémie Deroisy. Nous pourrons compter sur un noyau quasi au complet et sur le soutien de nos sympathisants, qui rempliront le car. Les joueurs sont évidemment motivés et donneront tout pour être à la hauteur de l’événement. Nous souhaitons avant tout savourer ce match, en prenant du plaisir, et rendre à nouveau une belle copie face à une équipe de Nationale 1."