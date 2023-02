Les Floreffoises veulent tenir leur rang

Le parcours réalisé par les Sambriennes peut en effet susciter autant de craintes que de motivation chez leurs adversaires. "On a commencé par deux défaites chez de grosses équipes, Ixelles et Chaumont D. Mais il fallait le temps de trouver la cohésion, au sein de ce nouveau groupe. On a bien travaillé, pour se trouver et construire notre jeu. Et on a enchaîné avec une série de dix victoires d’affilée, dans une super-ambiance. Par exemple, on l’a emporté sans histoire contre les Chaumontoises, au retour chez nous (3-0). Et on est allé s’imposer à Namur (2-3), ce qui constituait évidemment une très bonne opération. On s’est ainsi retrouvés en tête, à égalité de points avec cette équipe, au moment de la trêve."

Ce week-end, c’est une formation oheytoise n’ayant pas encore connu les joies de la victoire en 2023, qui attend les protégées du coach sambrien. "Par moments, elles ont montré de très belles choses. Je me souviens qu’on n’avait pas gagné facilement sur leur terrain (2-3). À l’inverse, elles connaissent aussi parfois des bas. De toute façon, il nous faut les trois points. On ne peut se permettre de perdre des plumes contre de tels adversaires, si on veut rester en haut du tableau."

L’ambition du Top 3 étant assouvie et quasi assurée, la barre floreffoise a été rehaussée. "Une fois qu’on est installé dans un trio de tête, on ne peut pas se dire qu’on va essayer de terminer troisième, mais de gagner chaque match et de viser le titre. Sans se mettre sous pression non plus", précise l’entraîneur d’un effectif qui n’a pas subi trop d’aléas jusqu’ici. "On a eu une ou deux blessée set notre libero, Elise Lauwaert, est enceinte. Mais on a su trouver des solutions, au sein d’un noyau bien étoffé, qui a envie de bosser et qui ne devrait pas trop changer la saison prochaine. Tout le monde est, en tout cas, motivé pour continuer."

De son côté, le libero vit une campagne contrastée, en Ligue A, avec Waremme. "C’est très dur pour l’équipe, car on a connu beaucoup de blessures. On sera versés en play-off 2 après la phase classique, avec une place de barragiste à aller chercher. D’un point de vue personnel, par contre, j’ai eu l’occasion d’emmagasiner beaucoup de temps de jeu et de faire mes preuves, y compris à l’aile, pour dépanner lors de deux rencontres. Pour moi, c’est donc une très bonne saison." Et elle pourrait encore lui valoir d’autres satisfactions, à Waremme comme à Floreffe.