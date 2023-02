Jamin aura un staff et du matériel à disposition

Tous ceux qui font du cyclo-cross vous le diront. Cette discipline de plus en plus prisée est très exigeante. au niveau physique, avec un effort relativement court mais très intense. Et aussi au niveau du matériel, qui a un impact important sur les compétitions dans les labourés. Ce matériel doit être au point, de qualité et surtout être disponible en quantité, pour que le coureur puisse changer de monture régulièrement. Un athlète qui n’a qu’un vélo ne peut en général pas rivaliser avec ceux qui en ont plusieurs et peuvent pédaler sur un vélo dégagé de toute boue.